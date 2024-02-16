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«Нам нужно быть храбрыми и бросить им вызов». Тренер «Челси» Почеттино — об игре с «Сити»

«Нам нужно быть храбрыми и бросить им вызов». Тренер «Челси» Почеттино — об игре с «Сити»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о грядущем матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити», который состоится завтра, 17 февраля.

Англия - Премьер-лига . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам предстоит встретиться с очень хорошей командой. Нужно быть храбрыми и попытаться заставить их защищаться. Если мы поедем на этот матч и будем просто выжидать, то эта команда может начать доминировать и причинить нам много страданий. Нам необходимо атаковать, много бегать, бросить им вызов», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

Напомним, «Манчестер Сити» сыграет с «Челси» на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30.

После 23 туров АПЛ «горожане» набрали 52 очка и занимают второе место. После 24 игр в чемпионате Англии «Челси» заработал 34 очка и расположился на 10-й строчке.

Турнирная таблица АПЛ
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