«Нам нужно быть храбрыми и бросить им вызов». Тренер «Челси» Почеттино — об игре с «Сити»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о грядущем матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити», который состоится завтра, 17 февраля.

«Нам предстоит встретиться с очень хорошей командой. Нужно быть храбрыми и попытаться заставить их защищаться. Если мы поедем на этот матч и будем просто выжидать, то эта команда может начать доминировать и причинить нам много страданий. Нам необходимо атаковать, много бегать, бросить им вызов», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

Напомним, «Манчестер Сити» сыграет с «Челси» на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30.

После 23 туров АПЛ «горожане» набрали 52 очка и занимают второе место. После 24 игр в чемпионате Англии «Челси» заработал 34 очка и расположился на 10-й строчке.