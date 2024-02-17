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«Вердер» обыграл «Кёльн» в матче 22-го тура Бундеслиги

«Вердер» обыграл «Кёльн» в матче 22-го тура Бундеслиги
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Закончился матч 22-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Кёльн» и «Вердер». Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт из Берлина. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «бременских музыкантов».

На 70-й минуте нападающий «Вердера» Джастин Нджинма забил единственный гол в матче, ставший победным для его команды.

После 22 туров немецкого чемпионата «Кёльн» набрал 16 очков и занимает 16-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в Бундеслиге «Вердер» заработал 29 очков и расположился на седьмой строчке.

В 23-м туре чемпионата Германии «Кёльн» сыграет со «Штутгартом». Матч состоится 24 февраля. «Вердер» проведёт встречу с «Дармштадт 98». Игра состоится 24 февраля.

Германия - Бундеслига . 22-й тур
16 февраля 2024, пятница. 22:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
0 : 1
Вердер
Бремен
0:1 Нджинма – 70'    
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