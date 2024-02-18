«После звонка Дешама я не ел два дня». Бакайоко — о приглашении в сборную Франции

Бывший полузащитник «Челси» Тьймуэ Бакайоко, выступающий на данный момент за «Лорьян», рассказал о непростом выборе спортивного гражданства, с которым он столкнулся в 2017 году. Напомним, центральный хавбек мог выступать как за сборную Франции, так и за национальную команду Кот-д'Ивуара.

«Когда у вас двойное гражданство, вы не представляете, как сложно сделать выбор. С того момента, как Дидье Дешам позвонил мне и пригласил играть за Францию, и до момента моего согласия, я не ел два дня, у меня был ком в горле.

Я верил в то что буду часто играть, но во Франции очень много качественных игроков. Ты ждёшь, работаешь и соглашаешься с тем, что можешь не играть. Да, я был ближе к выступлению за Кот-д'Ивуар, но Франция всегда была моей главной мечтой.

Если бы мне сейчас предложили играть за Кот-д'Ивуар, я бы не отказался от этого. Я бы немного почувствовал, что предал свою мечту. Но я уже в другом возрасте, я не говорю ни «нет», ни «да», — приводит слова Бакайоко RMC Sport.

Бакайоко дебютировал за сборную Франции 28 марта 2017 года в товарищеском матче с Испанией. Эта игра стала для полузащитника единственной, проведённой в составе национальной команды за последующие шесть лет.