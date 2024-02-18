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«Это несправедливо». Тухель — о поражении «Баварии» от «Бохума»

«Это несправедливо». Тухель — о поражении «Баварии» от «Бохума»
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался об игре своей команды в 22-м туре немецкой Бундеслиги с «Бохумом» (2:3). Данное поражение стало для мюнхенцев третьим подряд во всех турнирах.

«Такие поражения несправедливы. Сегодня многое было не в нашу пользу. Проигрыш не был похож на последние два поражения. Всё, что могло пойти не так, сегодня пошло не так. При этом, нужно отдать должное сопернику. Однако мы играли лучше, чем с «Байером» и «Лацио».

Сейчас наши шансы на победу в Бундеслиги не самые реалистичные. Но в прошлом сезоне мы тоже надеялись до последней секунды, и это сработало», — приводит слова Тухеля DAZN.

После 21 тура немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место. Отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» — восемь очков.

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