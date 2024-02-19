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Виллиан Роша: ЦСКА — действующий обладатель Кубка России, надо повторить успех

Виллиан Роша: ЦСКА — действующий обладатель Кубка России, надо повторить успех
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Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о турнирных амбициях армейской команды в сезоне-2023/2024. По его мнению, не стоит заглядывать слишком далеко в будущее — необходимо двигаться от матча к матчу. В то же время Роша признался, что хотел бы повторить с ЦСКА прошлогодний успех в Кубке России. Напомним, ЦСКА стал победителем турнира.

«Считаю, нам нужно двигаться от игры к игре. Стараться победить в ближайшем матче, а после него быстро переключаться на следующий. Задача в чемпионате – набрать как можно больше очков в оставшихся турах. Кроме того, есть Кубок России. Команду ждёт ответный поединок с „Ростовом“, нужно побеждать. Наша цель в том, чтобы постараться вновь выиграть титул. ЦСКА – действующий победитель турнира, надо повторить успех», — приводит слова Роши Bobsoccer.

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