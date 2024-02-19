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Евгений Бушманов оценил возможный переход Хвичи Кварацхелии в «Барселону»

Евгений Бушманов оценил возможный переход Хвичи Кварацхелии в «Барселону»
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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов оценил возможный переход Хвичи Кварацхелии из итальянского «Наполи» в испанскую «Барселону». Ранее соответствующие слухи возникли в СМИ.

«Кварацхелия великолепно провёл прошлый сезон в «Наполи», был лидером в нападении. Хвича отлично проявил себя в Европе и доказал, что игрок высокого уровня, отсюда и интерес со стороны «Барселоны». Я думаю, что он подходит испанскому чемпионату. Игрок с хорошим дриблингом, скоростью, пасом. Индивидуальные качества на высоком уровне.

Что касается € 100 млн, такие суммы фигурируют всегда, когда в футболисте заинтересован такой топ-клуб, как «Барселона». Ценник сразу взлетает», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

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