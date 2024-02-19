Нападающий «Баварии» Кейн: наши результаты не соответствуют тому, чего мы от себя ожидаем

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал последние неудачные результаты команды Томаса Тухеля. Уступив «Бохуму» (2:3) в матче 22-го тура чемпионата Германии, «Бавария» проиграла второй матч подряд в Бундеслиге впервые с декабря 2019 года.

«Невозможно скрыть тот факт, что неделя для нас была тяжёлой, а выступления и результаты не соответствовали тому уровню, который мы от себя ожидаем. Нужно сплотиться и двигаться вперёд — впереди большая серия важных игр, чтобы изменить ситуацию», — написал Кейн в социальной сети X (ранее Twitter).

После 22 туров Бундеслиги нынешнего сезона «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» на восемь очков. В следующем матче внутреннего первенства мюнхенцы сыграют с «РБ Лейпциг» на домашней арене. Игра состоится 24 февраля.