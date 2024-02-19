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Тарханов: Хвиче стоит уходить из «Наполи», он подходит под игру «Барселоны»

Тарханов: Хвиче стоит уходить из «Наполи», он подходит под игру «Барселоны»
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Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал информацию о возможном переходе вингера сборной Грузии и «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «Барселону».

«Конечно, Хвиче стоит уходить из «Наполи». Кварацхелия как раз подходит под игру «Барселоны». «Наполи» в прошлом сезоне играл хорошо в комбинационный футбол при Спаллетти, и Хвича выделялся. Сейчас игра у «Наполи» чуть изменилась, и он уже не так выделяется. В «Барселоне», может, период сейчас такой, но всё равно «Барселона» есть «Барселона», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что каталонская «Барселона» в летнее трансферное окно хочет подписать вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию.

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