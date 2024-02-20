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Новичок «Зенита» Артур заявил о желании превзойти Халка

Новичок «Зенита» Артур заявил о желании превзойти Халка
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Новичок «Зенита» Артур Гимарайнс заявил о желании превзойти достижения Халка в клубе из Санкт-Петербурга. Артур признался, что хотел бы отобрать у Халка титул лучшего бомбардира-легионера в истории «Зенита». Также новичок сине-бело-голубых заявил, что будет преследовать в клубе только самые амбициозные цели.

«Конечно, я знаю о том, какой след Халк оставил в истории клуба. То, что он творит сейчас в Бразилии, — лишнее доказательство того, что возраст ни о чём не говорит.

Халк — лучший бомбардир-иностранец в истории «Зенита» с 77 голами? Для меня было бы большой честью сместить Халка с первого места в этом списке. Буду преследовать только самые крупные цели в «Зените». Одна из них — забивать как можно больше. Я уважаю Халка, но почему бы мне не замахнуться на титул лучшего бомбардира-иностранца в истории клуба?» — приводит слова Артура «Спорт-экспресс».

Напомним, Халк является лучшим иностранным бомбардиром «Зенита», он забил за команду 77 голов. Переход Артура в «Зенит» состоялся в зимнее трансферное окно сезона-2023/2024. Сине-бело-голубые заплатили за него € 15 млн.

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