Объявленный в международный розыск Промес включён в заявку на матч с «Абдыш-Ата» в ОАЭ

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес попал в заявку на контрольную игру красно-белых с киргизским «Абдыш-Ата», которая пройдёт сегодня, 20 февраля, несмотря на то что 16 февраля нидерландский футболист был объявлен в международный розыск.

Ранее пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена сообщил, что Нидерланды уже приняли меры для экстрадиции футболиста. Кроме того, Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и к полутора годам тюрьмы за поножовщину с двоюродным братом. Общий срок — 7,5 года заключения.

Стартовый состав «Спартака» на игру с «Абдыш-Ата»: Селихов, Маслов, Чернов, Джикия (к), Рябчук, Денисов, Зорин, Игнатов, Классен, Зиньковский, Соболев.

Запасные игроки: Свинов, Тихомиров, Бабич, Дуарте, Хлусевич, Зобнин, Пруцев, Мартинс, Мозес, Промес, Медина, Угальде.

Матч начнётся в 16:00 мск.