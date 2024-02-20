«Челси» планирует приобрести сразу двух футболистов «Лилля»

«Челси» заинтересован в подписании нападающего Джонатана Дэвида и защитника Лени Йоро. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter). Оба футболиста представляют французский «Лилль».

По информации источника, представители лондонского клуба в ближайшее время выйдут на руководство «бульдогов» для обсуждения условий потенциальных сделок. Отмечается, что на подписание игроков «Лилля» продолжают претендовать другие ведущие европейские клубы, готовые составить «Челси» конкуренцию.

В текущем сезоне Дэвид провёл за «Лилль» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Йоро, в свою очередь, принял участие в 28 играх во всех турнирах, забив три мяча. Трудовое соглашение защитника с «бульдогами» рассчитано до конца июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.