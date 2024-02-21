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Лаутаро Мартинес высказался о несостоявшемся переходе в «Атлетико» в 2018-м

Лаутаро Мартинес высказался о несостоявшемся переходе в «Атлетико» в 2018-м
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Аргентинский форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал новости о том, что был близок к переходу в «Атлетико» после победы «нерадзурри» в очном матче команд в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
20 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Арнаутович – 79'    

«Я действительно был близок к подписанию контракта с «Атлетико» в 2018-м. Этого не произошло, и я рад, что в итоге оказался в «Интере». У нас отличная команда, мы продолжаем развитие, мне здесь очень нравится», – приводит слова Мартинеса инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, по информации СМИ, Мартинес мог перейти в «Атлетико» в 2018 году, когда он выступал за аргентинский «Расинг Авельянеда». Игрок был близок к подписанию контракта с мадридским клубом, но в последний момент с форвардом договорился «Интер», предложив лучшие условия.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде состоится 13 марта.

В нынешнем сезоне аргентинский форвард провёл во всех турнирах за клуб 32 матча, в которых забил 23 гола и отдал пять результативных передач. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

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