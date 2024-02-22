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«Сочи» отправил хавбека Амира Батырева в аренду в «Сокол»

«Сочи» отправил хавбека Амира Батырева в аренду в «Сокол»
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Футбольный клуб «Сочи» объявил, что полузащитник Амир Батырев проведёт оставшуюся часть сезона-2023/2024 в саратовском «Соколе» на правах аренды.

В составе «Сочи» Батырев провёл 30 матчей с учётом всех соревнований и забил один гол. Действующий контракт россиянина с клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Амира в € 300 тыс. В нынешнем сезоне Батырев принял участие в 18 матчах, не записав на свой счёт результативных действий.

«Сокол» после 20 туров Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024 располагается на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. В следующем матче внутреннего первенства саратовская команда сыграет с махачкалинским «Динамо».

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