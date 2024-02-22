Стали известны призовые за матч между «Челси» и «Ливерпулем» в финале Кубка лиги

Британский журналист Саймон Филлипс опубликовал данные о призовых деньгах для участников финала Кубка английской лиги — 2023/2024. По его информации, победитель турнира получит от Футбольной ассоциации Англии около € 120 тыс., проигравшие — € 60 тыс. Ещё по € 30 тыс. получат команды, выбывшие на стадии полуфинала.

Отмечается, что руководство «Челси» выделило личный призовой фонд за победу в Кубке лиги, который составляет около € 585 тыс. При этом прошлогодний победитель турнира «Манчестер Юнайтед» получил в качестве внутренних выплат в три раза больше — € 1,75 млн.

Напомним, встреча между «Челси» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 25 февраля. Начало игры – в 18:00 мск. Два года назад в аналогичном финале турнира мерсисайдцы в драматичной встрече оказались сильнее в серии пенальти. Не так давно стало известно, что решающий матч Кубка лиги могут пропустить сразу четыре ключевых футболиста «красных».

Ранее о предстоящем матче высказался главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.