Левандовски, Барелла, Мален в символической сборной недели ЛЧ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored объявил символическую сборную из лучших игроков прошедшей недели Лиги чемпионов.

В символическом составе оказалось четыре футболиста «Барселоны», три игрока «Интера», два футболиста «Порту», один игрок дортмундской «Боруссии» и один футболист «Наполи».

Полностью сборная лучших игроков прошедшей недели Лиги чемпионов по версии WhoScored выглядит следующим образом: Алекс Мерет («Наполи», оценка — 7.3), Жоау Мариу («Порту», оценка — 7.1), Аллесандро Бастони («Интер», оценка — 7.1), Отавио («Порту», оценка — 7.1), Жоау Канселу («Барселона», оценка — 7.6), Дониэлл Мален («Боруссия», оценка — 8.0), Илкай Гюндоган («Барселона», оценка — 7.1), Николо Барелла («Интер», оценка — 7.7), Педри («Барселона», оценка — 7.6), Лаутаро Мартинес («Интер», оценка — 7.5), Роберт Левандовски («Барселона», оценка — 7.7).