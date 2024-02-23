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Стали известны все участники 1/8 финала Лиги конференций

Стали известны все участники 1/8 финала Лиги конференций
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После завершившихся ответных матчей 1/16 финала Лиги конференций стали известны все участники 1/8 финала турнира.

По итогам матчей 1/16 финала по следующую стадию турнира прошли: «Серветт» (Швейцария), «Динамо» (Хорватия, Загреб), «Аякс» (Нидерланды), «Штурм» (Австрия), Мольде (Норвегия), «Юнион» (Бельгия), «Олимпиакос» (Греция), «Маккаби» (Израиль, Хайфа).

По итогам группового этапа турнира напрямую в 1/8 финала прошли: «Лилль» (Франция), «Маккаби» (Израиль, Тель-Авив), «Виктория» (Чехия), «Брюгге» (Бельгия), «Астон Вилла» (Англия), «Фиорентина» (Италия), ПАОК (Греция), «Фенербахче» (Турция).

Напомним, первые матчи 1/8 финала Лиги конференций состоятся 7 марта, а ответные — 14 марта.

Финальный матч Лиги Европы УЕФА в сезоне-2023/2024 пройдёт 29 мая на стадионе «Айя София» в Афинах.

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