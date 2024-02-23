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Игорь Акинфеев отреагировал на смерть экс-тренера ЦСКА Артура Жорже

Игорь Акинфеев отреагировал на смерть экс-тренера ЦСКА Артура Жорже
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Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на новость о смерти Артура Жорже, который возглавлял команду с 2003 по 2004 год.

«Очень грустно. Артур был отличным человеком, отличным мужиком, если так можно сказать. Для нас в то время это был первый такой опыт — европейский подход во всём. Он нам доверял, верил в нас, учил играть в футбол и делать это в удовольствие. Покойся с миром», — приводит слова Акинфеева «РИА Новости Спорт».

Напомним, тренерскую карьеру Жорже завершил в возрасте 69 лет. Помимо ЦСКА, он возглавлял «Бенфику», сборные Камеруна, Швейцарии и Португалии, «Порту», «Пари Сен-Жермен», «Витесс», «Аль-Наср», «Аль-Хиляль» и ряд других клубов.

ЦСКА располагается на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды 28 очков в 18 матчах.

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