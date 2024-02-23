Нуралы Алип высказался о новостях про интерес «Реала» и «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип высказался о новостях в СМИ об интересе к нему со стороны испанского «Реала» и английского «Манчестер Юнайтед».

«Я не знаю, в каком клубе меня ждать летом. Не вижу смысла комментировать слухи. Понимаю, что пока ещё есть куда расти. Вообще, помню, проснулся, и мне начинают всё это скидывать, отмечать где-то. Не скрою, приятно видеть кучу комментариев и постов от казахов, которые так или иначе следят за мной и за «Зенитом».

Я не обижен на людей, которые распространяют эту информацию. Понимаю, что футбол — это всегда множество слухов. В команде меня подкалывали из-за этого, но ещё раньше, когда всё только началось. Я приехал в сборную, а Мостовой и Круговой начали травить по поводу этого.

Сам я сейчас слежу за «Жироной» и «Байером» — настоящие сенсации и сделали шаг вперёд. В Лиге чемпионов смотрю в основном на «Реал», — сказал Алип в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.