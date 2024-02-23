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Уткин предложил «Спартаку» подписать Дани Алвеса, которого приговорили к тюрьме

Уткин предложил «Спартаку» подписать Дани Алвеса, которого приговорили к тюрьме
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Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин отреагировал на новость о том, что бывшего защитника каталонской «Барселоны» Дани Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы по делу об изнасиловании. Уткин предложил московскому «Спартаку» подписать Алвеса, так как в составе красно-белых уже играет один приговорённый к тюрьме футболист — Квинси Промес.

«Вот, кстати. Отчего бы Спартаку не подписать Дани Алвеса? Года на четыре с половиной. Такая прям диагональ просматривается, справа налево — Алвес на Промеса», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, Промеса суммарно приговорили к 7,5 года лишения свободы за поножовщину с братом и контрабанду крупной партии наркотиков. Уткин неоднократно осуждал футболиста «Спартака» за его уголовные дела.

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