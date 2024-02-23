Пиоли: «Милан» хочет выиграть Лигу Европы, в 1/8 никто не будет рад встрече с нами

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о шансах команды на победу в Лиге Европы, а также поделился мыслями о будущем сопернике по 1/8 финала турнира.

«Мы хотим попробовать, это очевидно. В чемпионате мы переживали положительный момент, а в воскресенье остановились. Но мы хотим подтвердить свой импульс и попытаться догнать тех, кто перед нами, особенно «Ювентус». В раунде 1/8 финала нам попадётся сильная команда, и будет непросто, кто бы ни выпал. Они тоже не будут рады встрече с такой командой, как «Милан», — приводит слова Пиоли Milan News.

Напомним, в раунде 1/16 финала Лиги Европы «Милан» прошёл французский «Ренн» со счётом 5:3 по сумме двух матчей.

Жеребьёвка 1/8 Лиги Европы состоится сегодня в 14:00 мск.