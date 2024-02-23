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Чепчугов: «Зениту» необходимо будет пошаманить, чтобы найти замену Кержакову

Чепчугов: «Зениту» необходимо будет пошаманить, чтобы найти замену Кержакову
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Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о возможном завершении карьеры голкипера «Зенита» Михаила Кержакова после окончания текущего сезона.

«Михаил не будет страдать и переживать, если покинет «Зенит», он многого добился в своей карьере. Кержаков сейчас заслуженно считается основным голкипером команды. Думаю, что с этим никто не поспорит.

Сможет ли найти «Зенит» адекватную замену Кержакову? Это будет сложно, необходимо будет пошаманить руководству клуба, чтобы это сделать», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

Ранее 37-летний Михаил Кержаков заявил, что с высокой долей вероятности это его последний сезон в «Зените» и в футболе.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38).

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