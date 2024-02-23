«Эти идеи разрушают футбол». Президент Ла Лиги — о планах босса «ПСЖ» создать Суперлигу

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал информацию о том, что в 2020 году руководитель «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи совместно с Андреа Аньелли, ранее занимавшим аналогичную должность в «Ювентусе», намеревались создать собственную Суперлигу.

«Было много проектов. Многие крупные клубы, не только «ПСЖ», считают, что европейский футбол необходимо реформировать, изменив формат турнира или введя новые соревнования. Но все эти идеи, как, например, новый формат клубного чемпионата мира, разрушают футбол. Мы были против проекта «ПСЖ», как и всех остальных.

Сейчас я предпочитаю объединить усилия против Суперлиги и оставить личные проблемы с Аль-Хелаифи в стороне. Национальные лиги будут в большой опасности, если мы изменим модель управления европейским футболом», — приводит слова Тебаса L’Équipe.

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Напомним, до того как Аль-Хелаифи и Аньелли поссорились из-за Суперлиги, они сотрудничали в рамках проекта под названием «Бор». Функционеры встречались в Париже в разгар эпидемии коронавируса. Целью той встречи было продвижение организации нового соревнования и даже проработка сценария выхода из соответствующих внутренних лиг, против чего «ПСЖ» категорически выступал с нынешним проектом Суперлиги.