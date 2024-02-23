Бразильский нападающий Халк продлил контракт с «Атлетико Минейро». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Новое соглашение рассчитано до 2026 года.

Напомним, 37-летний Халк выступает за «Атлетико Минейро» с 2021 года. В сезоне-2023 бразильской Серии А Халк провёл 34 матча, в которых забил 15 мячей и оформил 11 голевых передач. Также на его счету семь игр, три гола и одна результативная передача в Кубке Либертадорес — 2023.

В период с 2012 по 2016 год бразильский футболист защищал цвета санкт-петербургского «Зенита». В составе петербуржцев он становился чемпионом России (2014/2015), выигрывал Кубок России (2015/2016) и Суперкубок страны (2015). Позднее он отправился в китайский клуб «Шанхай СИПГ».