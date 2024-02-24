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«Такой клуб, как «Челси», должен выигрывать всё». Мало Гюсто — об амбициях лондонцев

Фланговый защитник «Челси» Мало Гюсто высказался о работе главного тренера команды Маурисио Почеттино в преддверии финала Кубка английской лиги с «Ливерпулем».

«Почеттино нам очень помогает. Он пытался показать нам желание побеждать, навязывать борьбу любому сопернику. Маурисио знает, каким образом можно пробудить наш менталитет, пробудить наше желание выигрывать все трофеи. Мы — «Челси», а такой большой клуб, как «Челси», должен выигрывать всё», — приводит слова Гюсто The Athletic.

Напомним, встреча между «Челси» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 25 февраля. Начало игры – в 18:00 мск. Два года назад в аналогичном финале турнира мерсисайдцы в драматичной встрече были сильнее в серии пенальти.

На данный момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Маурисио Почеттино набрали 35 очков после 25 туров.