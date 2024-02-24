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«Мы можем играть ещё лучше». Тренер «Арсенала» Артета — о матче АПЛ с «Ньюкаслом»

«Мы можем играть ещё лучше». Тренер «Арсенала» Артета — о матче АПЛ с «Ньюкаслом»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом», который состоится сегодня, 24 февраля.

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам нужна правильная реакция после поражения в игре с «Порту». Мы хотим создать необходимую атмосферу на стадионе с самого начала встречи. Я прошу всех прийти на матч и болеть с полной отдачей. У нас действительно хорошее положение в Премьер-лиге.

Мы всегда хотим играть лучше. Мы можем играть лучше. Чем лучше играет команда, тем лучше реагирует публика», — приводит слова Артеты Football.London.

Напомним, матч «Арсенал» — «Ньюкасл» пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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