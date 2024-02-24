«Он не мой сын и умеет думать». Анчелотти — о продлении контракта Крооса с «Реалом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, может ли он попросить 34-летнего центрального полузащитника «сливочных» Тони Крооса продлить контракт с клубом, который заканчивается в конце нынешнего сезона.

«Что будет, если я попрошу его продлить контракт? Я не собираюсь советовать ему, что ему делать. Он не мой сын. У него есть умственные способности выбирать самому», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

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Напомним, немецкий полузащитник выступает за «Реал» с 2014 года. За этот период он принял участие в 450 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 28 голами и 96 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.