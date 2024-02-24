Дмитрий Чистяков назвал лучшего форварда РПЛ

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, который на правах аренды выступает за «Сочи», считает форварда петербургского клуба Ивана Сергеева лучшим нападающим Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, возраст берёт своё, но он (речь про Артёма Дзюбу. — Прим. «Чемпионата») не старый. 35 лет — нормальный возраст. Не скажу, что он когда-то был быстрым, но, может быть, с возрастом скорость где-то теряется. Наверное, раньше, когда играл в «Зените», он был посильнее. Но и сейчас он показывает хорошую игру, выбрал правильную команду. Так что Дзюба остается Дзюбой. Кто тогда топ-1 среди нападающих — Кордоба, Дзюба или Чалов? Чалов мне тоже очень нравится. Федя очень сильно прибавил, и я очень рад за него. Топ-1? Сергеев», – приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Напомним, Иван Сергеев принял участие в 23 матчах за «Зенит» во всех официальных турнирах, отметился 10 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 36 очков после 18 туров. Отставание сине-бело-голубых от лидирующего «Краснодара» — два очка.