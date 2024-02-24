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Корниленко: очень довольны, что никто из лидеров «Крыльев» не покинул команду

Корниленко: очень довольны, что никто из лидеров «Крыльев» не покинул команду
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко подвёл итоги прошедшего зимнего трансферного окна для команды. Напомним, самарский клуб пополнил белорусский защитник Кирилл Печенин и аргентинский полузащитник Франко Ороско. Ушёл из команды 29-летний защитник Матео Барач.

«Мы очень довольны, что никто из лидеров «Крыльев» не покинул команду, что нам удалось всех сохранить. Считаем, что смогли точечно усилиться в условиях рынка. Всё идёт в рабочем режиме», — приводит слова Корниленко Metaratings.

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Игоря Осинькина набрала 29 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.

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