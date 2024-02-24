Корниленко: очень довольны, что никто из лидеров «Крыльев» не покинул команду

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко подвёл итоги прошедшего зимнего трансферного окна для команды. Напомним, самарский клуб пополнил белорусский защитник Кирилл Печенин и аргентинский полузащитник Франко Ороско. Ушёл из команды 29-летний защитник Матео Барач.

«Мы очень довольны, что никто из лидеров «Крыльев» не покинул команду, что нам удалось всех сохранить. Считаем, что смогли точечно усилиться в условиях рынка. Всё идёт в рабочем режиме», — приводит слова Корниленко Metaratings.

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Игоря Осинькина набрала 29 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.