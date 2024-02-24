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Роналду выложил фото с тренировки, подписав его эмодзи ракеты

Роналду выложил фото с тренировки, подписав его эмодзи ракеты
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Звёздный нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду выложил фото с тренировки саудовской команды, подписав его эмозди ракеты.

Фото: Из личного архива

В текущем сезоне саудовской Про-Лиги 38-летний Криштиану Роналду провёл 19 матчей, в которых забил 21 забитым мячом и оформил девять результативных передач. Также на его счету три игры и четыре гола в клубном кубке арабских чемпионов. Кроме того, он забил пять мячей в шести матчах Лиги чемпионов АФК. Всего в 2023 году Роналду отметился 54 голами, став лучшим бомбардиром мира.

Португальский нападающий получил премию Globe Soccer Awards как лучший игрок Ближнего Востока 2023 года. Напомним, Роналду перешёл в «Аль-Наср» в конце 2022 года. А его рыночная стоимость, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 15 млн.

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