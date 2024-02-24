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«В конце мы были наивны». Гарри Магуайр — о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Фулхэма»

«В конце мы были наивны». Гарри Магуайр — о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Фулхэма»
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал поражение от «Фулхэма» (1:2) в матче 26-го тура английской Премьер-лиги.

«В целом, если судить по игре, мы не сделали достаточно в первые 60 минут или около того, мы начали игру не очень хорошо. Первый тайм был довольно ровным, но когда ты играешь не лучшим образом, нужно делать основные вещи правильно, и удары по воротам — часть этого. Мы знали, что они будут представлять угрозу для нас из этих зон, и они забили в начале второго тайма, как мы и предполагали, так что в этом плане мы разочарованы.

Я думаю, что наша реакция была блестящей, особенно в последние 30 минут, и когда мы сравняли счёт, вероятно, только одна команда собиралась выиграть. Возможно, в конце мы были наивны, бросив вперёд слишком много сил и получив контратаку. Мы находимся в хорошей форме и подошли к игре уверенными в себе», — приводит слова Магуйара ВВС.

После этой победы в активе «Фулхэма» стало 32 очка. «Дачники» располагаются на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» имеет в своём активе 44 очков и находится на шестой строчке.

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