Главный тренер Англии Саутгейт присутствует на матче «Бавария» — «РБ Лейпциг»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт присутствует на матче 23-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» — «РБ Лейпциг» (0:0, сейчас перерыв).

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель по окончании сезона покинет команду. При этом Тухель рассматривает в качестве перспективных мест работы «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и сборную Англии. Мерсисайдцы ищут сейчас тренера на замену Юргену Клоппу, а будушее Гарета Саутгейта в национальной команде неизвестно. Сообщается, что немецкий специалист мог возглавить Англию после чемпионата мира 2022 года, когда был без работы.

На данный момент после 22 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» располагается на втором месте с 50 набранными очками.