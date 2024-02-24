Игрок «Ливерпуля» Мак Аллистер высказался о предстоящем финале Кубка лиги с «Челси»

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер высказался о предстоящем финале Кубка английской лиги с лондонским «Челси».

«Победа в Кубке лиги? Надеюсь. Это то, чего я хотел, когда подписывал контракт с этим клубом. Я сказал, что хочу выигрывать трофеи. Это будет мой первый финал с «Ливерпулем» и первая возможность что-то выиграть, так что это будет нечто особенное для меня и команды», — приводит слова Мак Аллистера The Telegraph.

Напомним, финальный матч Кубка английской лиги между «Челси» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 25 февраля. Начало игры – в 18:00 мск. Два года назад в аналогичном финале турнира мерсисайдцы в драматичной встрече оказались сильнее в серии пенальти.