Мак Аллистер высказался об отношении к Кайседо перед финалом Кубка лиги с «Челси»

Аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер прокомментировал переход эквадорского опорного полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо в «Челси» летом 2023-го в преддверии финального поединка с «пенсионерами» в Кубке английской лиги.

«Кайседо, пожалуй, несколько расстроил меня летом… Если что, я шучу, всё в порядке, это ведь было его личное решение. Он потрясающий игрок и прекрасный человек, и я желаю ему всего наилучшего – но не в финале в это воскресенье», — приводит слова Мак Алистера The Telegraph.

Напомним, летом мерсисайдцы проиграли трансферную борьбу за Кайседо, который предпочёл перейти в «Челси» вместо «Ливерпуля». Кайседо и Мак Аллистер играли полтора сезона вместе в составе «Брайтон энд Хоув Альбион».

В нынешнем сезоне аргентинский хавбек сыграл во всех турнирах за клуб в 28 матчах, в которых забил два мяча и сделал четыре результативные передачи. Кайседо же в текущем сезоне провёл за «аристократов» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Отметим, финальная встреча между «Ливерпулем» и «Челси» состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 25 февраля, начало в 18:00 мск.

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