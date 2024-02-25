«Ланс» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 15:00 мск

Сегодня, 25 февраля, состоится матч 23-го тура французской Лиги 1 между «Лансом» и «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин. Встреча пройдёт на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе (Франция). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Последний раз команды встречались в начале января, когда «Монако» одолел «Ланс» после серии пенальти в 1/32 Кубка Франции (2:2, 6:5 пен.). В сентябре 2023 года монегаски дома разгромили оппонента (3:0) в 4-м туре Лиги 1.

В данный момент «Ланс» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Франции по футболу, набрав 36 очков в 22 матчах. «Монако» располагается на одну позицию выше с 38 очками после аналогичного количества встреч.