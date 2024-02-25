Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч Лиги 1 с «Лансом»

Сегодня, 25 февраля, состоится матч 23-го тура французской Лиги 1 между «Лансом» и «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин. Встреча пройдёт на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе (Франция). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд. Россиянин выйдет на поле с первых минут.

«Ланс»: Самба, Гради, Дансо, Медина, Агилар, Чавес, Менди, Диуф, Кошта, Томассон, Ваи.

«Монако»: Маецки, Синго, Марипан, Салису, Закария, Фофана, Уаттара, Минамино, Головин, Балогун, Бен-Йеддер.

В данный момент «Ланс» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Франции по футболу, набрав 36 очков в 22 матчах. «Монако» располагается на одну позицию выше с 38 очками после аналогичного количества встреч.