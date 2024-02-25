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Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч Лиги 1 с «Лансом»

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч Лиги 1 с «Лансом»
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Сегодня, 25 февраля, состоится матч 23-го тура французской Лиги 1 между «Лансом» и «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин. Встреча пройдёт на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе (Франция). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Франция - Лига 1 . 23-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Ланс
Ланс
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд. Россиянин выйдет на поле с первых минут.

«Ланс»: Самба, Гради, Дансо, Медина, Агилар, Чавес, Менди, Диуф, Кошта, Томассон, Ваи.

«Монако»: Маецки, Синго, Марипан, Салису, Закария, Фофана, Уаттара, Минамино, Головин, Балогун, Бен-Йеддер.

В данный момент «Ланс» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Франции по футболу, набрав 36 очков в 22 матчах. «Монако» располагается на одну позицию выше с 38 очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
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