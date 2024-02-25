В «Реале» не хотят, чтобы переход Мбаппе оказал негативное влияние на команду – Романо

Журналист Фабрицио Романо заявил, что в мадридском «Реале» не хотят, чтобы переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе оказал негативное влияние на команду.

«Реал» Мадрид не хочет, чтобы сделка с Килианом Мбаппе оказала негативное влияние на команду. В клубе считают, что Мбаппе будет идеально интегрирован в проект. Именно поэтому Эндрик не останется в «Палмейрасе» до декабря.

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Приход Мбаппе не меняет планы «Реала» относительно Арды Гюлера. Клуб защищает Арду и верит в его потенциал. Они считают, что ему не повезло с травмами», — написал Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что 25-летний Килиан Мбаппе согласовывает последние детали контракта с мадридским «Реалом». Соглашение вступит в силу 1 июля 2024 года. Руководство «сливочных» хочет завершить подписание контракта с Мбаппе в ближайшие недели, но объявит о его переходе только после завершения сезона.