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Реал Мадрид — Севилья. Прямая трансляция
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Сделка между «Реалом» и Мбаппе движется в правильном направлении – Фабрицио Романо

Сделка между «Реалом» и Мбаппе движется в правильном направлении – Фабрицио Романо
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Спортивный журналист Фабрицио Романо заявил, что сделка между мадридским «Реалом» и нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе движется в правильном направлении.

«Сделка продвигается. Между Килианом Мбаппе и мадридским «Реалом» всё движется в правильном направлении», — написал Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее сообщалось, что 25-летний Килиан Мбаппе согласовывает с мадридским «Реалом» последние детали контракта. Соглашение вступит в силу 1 июля 2024 года. Руководство «сливочных» хочет завершить подписание контракта с Мбаппе в ближайшие недели, но объявит о его переходе только после завершения сезона.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В этом сезоне форвард провёл 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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