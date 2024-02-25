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Президент «Урала» Иванов заявил, что Шатов закончил стажировку в клубе

Президент «Урала» Иванов заявил, что Шатов закончил стажировку в клубе
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что бывший футболист команды Олег Шатов закончил стажировку в клубе.

«Олег уже уехал, у него сейчас начинается учёба. Он учится на тренера, прошёл у Виктора Михайловича Гончаренко стажировку и поехал учиться тренерскому мастерству дальше. При всей его любви к футболу и отношении к нему, уверен, из него может получиться хороший тренер», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, Шатов является воспитанником «Урала». Также он успел поиграть за «Анжи», «Зенит», «Краснодар» и «Рубин». Затем Олег первый раз приостановил карьеру с ноября 2021-го по февраль 2022-го, после чего подписал контракт с уральцами. Россиянин поиграл до августа 2023 года и вновь приостановил карьеру.

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