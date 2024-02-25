Каррагер: результат финала Кубка лиги говорит о том, что футбол — это не только деньги

Бывший защитник «Ливерпуль» Джейми Каррагер прокомментировал результат финала Кубка лиги.

«Этот результат говорит о том, что футбол — это не только деньги. Речь идет о приобретении правильных игроков и создании связи между ними, тренером и болельщиками. У «Ливерпуля» этого в избытке. Нет сомнений, что у «Челси» есть игроки высокого уровня, но в этом сезоне они так и не нашли этой связи», — сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

Напомним, сегодня, 25 февраля, состоялся финальный матч Кубка лиги, в котором встречались «Челси» и «Ливерпуль». Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Англия. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу мерсисайдцев.

На 32-й минуте матча Рахим Стерлинг отметился забитым мячом, однако гол отменили из-за офсайда у его партнёра по команде. На 60-й минуте Эндрю Робертсон навесил в центр штрафной площади, где Вирджил Ван Дейк опередил в борьбе на втором этаже Бена Чилуэлла и головой переправил мяч в самый уголок ворот. Но мяч отменили из-за офсайда. На 118-й минуте произошёл навес на ближнюю штангу на Ван Дейка, который обыграл в борьбе на втором этаже Михаил Мудрика и отправил мяч головой в дальний угол.