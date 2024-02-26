Агбонлахор раскритиковал Мудрика за игру в финале Кубка лиги

Бывший нападающий «Астон Виллы» и футбольный эксперт Гэбриэл Агбонлахор оценил уровень игры вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика в финале Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (0:1). Украинец провёл на поле «Уэмбли» 90 минут.

«Я бы не доверил Мудрику даже наполнить свою ванну», — приводит слова Агбонлахора talkSPORT.

Напомним, Михаил Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе прошлого года за € 70+30 млн. В нынешнем сезоне вингер провёл за «синих» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.