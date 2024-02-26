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«Ни о чём». Аршавин раскритиковал игру Миранчука в матче Серии А с «Миланом»

«Ни о чём». Аршавин раскритиковал игру Миранчука в матче Серии А с «Миланом»
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Бывший футболист «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин раскритиковал игру российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 26-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:1). Воспитанник «Локомотива» провёл на поле 63 минуты.

«За два месяца, в течение которых у «Аталанты» продолжается взлёт, это самая неудачная игра её лидеров — (Тёна) Копмейнерса, (Шарля) де Кетеларе, Миранчука. У них игра не получилась, они впереди не создавали давление. Когда мяч к ним приходил, они быстро его теряли. Игра Миранчука? Кратко — ни о чём», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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