Президент «Урала» Иванов назвал интересной идеей объяснять решения после VAR

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о внедрении судейского эксперимента ФИФА и ИФАБ в российский футбол. Напомним, со второй части сезона-2023/2024 на матчах РПЛ и Кубка России арбитры будут публично объявлять свои решения после вмешательства VAR. Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир.

«Мне кажется, это интересная идея. В хоккее судьи объявляют — ничего страшного не происходит. Болельщики будут понимать, почему отменили гол, почему поставили или не поставили пенальти. Ничего плохого в этом нет.

Не думаю, что будет отниматься много времени. Вы же видите, как это происходит в хоккее: всё быстро объявляют. Здесь тоже будет всё быстро — два слова сказать», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.