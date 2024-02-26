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Президент «Урала» Иванов назвал интересной идеей объяснять решения после VAR

Президент «Урала» Иванов назвал интересной идеей объяснять решения после VAR
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о внедрении судейского эксперимента ФИФА и ИФАБ в российский футбол. Напомним, со второй части сезона-2023/2024 на матчах РПЛ и Кубка России арбитры будут публично объявлять свои решения после вмешательства VAR. Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир.

«Мне кажется, это интересная идея. В хоккее судьи объявляют — ничего страшного не происходит. Болельщики будут понимать, почему отменили гол, почему поставили или не поставили пенальти. Ничего плохого в этом нет.

Не думаю, что будет отниматься много времени. Вы же видите, как это происходит в хоккее: всё быстро объявляют. Здесь тоже будет всё быстро — два слова сказать», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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