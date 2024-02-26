Игрок «Реала» Начо: Рамос был моим кумиром, но я предпочитаю иметь его в своей команде

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес высказался о защитнике «Севильи» Серхио Рамосе после матча 26-го тура чемпионата Испании. Напомним, матч прошёл в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился победой хозяев со счётом 1:0.

«Серхио Рамос был моим кумиром на протяжении многих лет, для меня было честью и удовольствием играть против него, но я всегда предпочитал, чтобы он был в моей команде», — приводит слова Начо Madrid Universal.

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Напомним, Серхио Рамос является воспитанником «Севильи», откуда летом 2005 года перебрался в «Реал». Испанец покинул «сливочных» летом 2021 года, перейдя во французский «ПСЖ». В общей сложности защитник в стане мадридцев четыре раза выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок Испании, пять раз – Ла Лигу, два раза – Кубок Испании и три раза — Суперкубок УЕФА. В составе «Севильи» Рамос ничего не выигрывал.