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Бышовец: любая судейская реформа — это проформа. Всё, что связано с VAR, себя не оправдало

Бышовец: любая судейская реформа — это проформа. Всё, что связано с VAR, себя не оправдало
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Бывший футболист и тренер сборной СССР Анатолий Бышовец прокомментировал новость о том, что арбитры РПЛ и Кубка России начнут публично объявлять свои решения, принятые после вмешательства VAR.

«Любая судейская реформа — это проформа. Всё, что связано с VAR, себя не оправдало. Особенно у тех судей, которые излишне уверены в своих силах. В отдельных случаях, когда ситуация действительно сложная, это помогает. Но для судей высокого уровня это не проблема», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, сегодня, 26 февраля, Российский футбольный союз (РФС) примет участие в судейском эксперименте ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ). Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир.

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