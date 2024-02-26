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Сергей Карасёв: объявление решения на весь стадион не станет стрессом для судей

Сергей Карасёв: объявление решения на весь стадион не станет стрессом для судей
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Футбольный судья Сергей Карасёв прокомментировал новость о том, что арбитры РПЛ и Кубка России начнут публично объявлять свои решения, принятые после вмешательства VAR.

«Можно ли сказать, что объявление решения на весь стадион – дополнительный стресс для арбитра? Не думаю, что слово «стресс» применимо в данном случае. Всё когда-то бывает в первый раз. Да, мы присоединяемся к эксперименту. Возможно, будет лёгкое волнение, но после того, как первый раз каждый судья произнесёт решение, это будет восприниматься как само собой разумеющееся. Для меня всё это несложно, никаких проблем», — приводит слова Карасёва «РБ Спорт».

Напомним, в понедельник, 26 февраля, Российский футбольный союз примет участие в судейском эксперименте ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций. Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир.

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