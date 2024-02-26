Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мажич объяснил, почему возглавил департамент судейства РФС

Мажич объяснил, почему возглавил департамент судейства РФС
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич объяснил, почему согласился возглавить департамент судейства РФС в июне 2023 года.

«Контакт с РФС впервые случился в 2022 году, мы вели переговоры о возможном сотрудничестве, но тогда не пришли к итоговому договору. Моим первым условием было то, что я буду нести полную ответственность за происходящее в той стране, куда я приеду. В прошлом году, когда я был на Кипре, там был председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев и мы вели долгие переговоры о моей возможности работать в России.

Для меня нет ничего удивительного в том, что я сейчас в России. Более того, после окончания карьеры одним из приоритетов для меня была работа именно в этой стране. Я сказал: «Неважно, что за предложение будет на столе, для меня работа в России была большим вызовом». Мне нравится эта страна, менталитет и культура здесь. У меня не было никаких сомнений.

Россия и Сербия очень близки как с культурной точки зрения, так и с религиозной. Все в Сербии очень любят Россию. Многие часто говорят, что Сербия — это маленькая Россия. Думаю, у нас есть много пересечений в плане менталитета. Для меня важно, что у сербского народа есть вера и доверие в отношении к России. Я точно знаю, что в Сербии любят Россию. Это очень важно», — сказал Мажич в эфире программы «Наши иностранцы» на Матч Премьер.

Материалы по теме
Судейство в РПЛ сильно изменится. С новым главой департамента уже начались перемены
Судейство в РПЛ сильно изменится. С новым главой департамента уже начались перемены
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android