Семак заявил, что «Зенит» не готовится точечно к матчу со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что сине-бело-голубые не готовятся целенаправленно к матчу с московским «Спартаком», который состоится в рамках 19-го тура РПЛ. По его словам, подготовка команды более глобальна — «Зенит» готовится сразу ко всем будущим соперникам.

«Последние дни в Абу-Даби посвящены точечной подготовке к «Спартаку»? Нет. У нас нет такой конкретной точечной подготовки. Конечно, мы готовимся, но у нас много матчей впереди, и мы должны быть готовы ко всем соперникам», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» примет «Спартак» на домашней арене в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоится 2 марта и начнётся в 19:30 по московскому времени.