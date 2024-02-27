Семак рассказал о своём отношении к слишком длительным зимним сборам

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о зимних сборах, которые в нынешнем сезоне получились более длительными, чем в предыдущих. Специалист отметил, что разница действительно чувствуется, но она не критична. По словам Семака, в каком-то смысле перенести более длительные сборы было проще из-за обилия работы и отсутствия свободного времени.

«Как перенесли сборы, которые были дольше, чем обычно? С одной стороны, это было проще — много работы, нет свободного времени. Когда большая занятость, время быстрее летит. Да, в этом году сборы получились длиннее, чем раньше — в предыдущие годы часто возобновление сезона проходило в середине февраля. Это было немного проще — мы раньше возвращались в Петербург. Но это вопрос одной недели. Конечно, это чувствуется, но не критично», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, на зимнюю паузу в сезоне сине-бело-голубые ушли на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Сергея Семака на два очка отстаёт от лидера — «Краснодара».