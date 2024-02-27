Рубен Невеш сравнил саудовскую лигу с игрой в PlayStation

Полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш сравнил чемпионат Саудовской Аравии с европейскими топ-лигами.

«Я не чувствую разницы между саудовской лигой и топовыми европейскими чемпионатами. Именно поэтому не планирую возвращаться в Европу в ближайшие годы.

Чемпионат Саудовской Аравии может стать одной из лучших лиг в мире в течение двух лет. Качество футболистов, перебравшихся сюда — отличное. Выступление здесь похоже на игру в PlayStation!» — приводит слова Невеша O Jogo.

Невеш перешёл в «Аль-Хиляль» из «Вулверхэмптона» летом 2023 года за € 55 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 34 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн. Ранее португалец заявил, что мог перейти в один из европейских грандов минувшим летом.