Клопп — о «Челси»: я по себе знаю, что такое пять проигранных финалов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил поддержку игрокам и тренерскому штабу «Челси». Напомним, в воскресенье, 25 февраля, «красные» обыграли «синих» с минимальным счётом в финале Кубка английской лиги сезона-2023/2024.

«Я тот, кто знает, каково это — проиграть пять или шесть финалов подряд… Я могу представить, что чувствовали в «Челси». Все только и делают, что говорят тебе: «Кстати, вы проиграли последние пять финалов, и это новый рекорд». Это неприятно, и я им очень сочувствую», — приводит слова Клоппа известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. По завершении нынешнего сезона специалист покинет клуб.